بالصور.. لحظات لا تنسى لرونالدو بقميص ريال مدريد

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد بعد 9 مواسم قضاها في صفوفه حقق خلالها 16 لقباً منها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و451 هدفاً، وإرثاً يصعب تجاوزه في نادي العاصمة الإسبانية، وهنا تسترجع "العربية.نت" أبرز اللحظات من مسيرة النجم البرتغالي مع بطل أوروبا.





الانتقال والقميص رقم (9)

اختار فلورنتينو بيريز كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، ذلك الوقت ليكون أول تعزيز لفترة "الغلاكتيكوس" الجديدة، ودفع مقابل ذلك 90 مليون يورو، ليضمه إلى جانب ريكاردو كاكا والفرنسي كريم بنزيمة.

الهدف الأول في الدوري الإسباني

سجل رونالدو هدفه الأول في الدوري الإسباني بمرمى ديبورتيفو لا كورونا شهر أغسطس 2009، عندما حقق رجال المدرب مانويل بليغريني فوزاً صعباً على ديبورتيفو لا كورونا 3-2.

أول هاتريك في إسبانيا

مع بقاء جولتين على نهاية المسابقة كان ريال مدريد يحاول جاهداً اللحاق ببرشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وعندما تقدم أدوريز لفريق ريال مايوركا، لكن رونالدو رد بأول ثلاثية له في الدوري الإسباني قبل أن يضيف هيغوايين الهدف الرابع.

أول لقب بقميص ريال مدريد

وصل ريال مدريد إلى نهائي كأس الملك 2011 أمام برشلونة، وفي مباراة ملعب "ميستايا" امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، وعندما استغل رونالدو كرة عرضية من أنخيل دي ماريا ليضعها هدفاً في مرمى بينتو حارس برشلونة ويحقق أول ألقابه في إسبانيا وأول فوز على برشلونة.

"كالما.. كالما"



في الموسم الأخير لبيب غوارديولا كان برشلونة ينافس على جبهتين، الأولى دوري أبطال أوروبا والثانية الدوري الإسباني، وكان يتبقى جولتان على نهاية الأخير بعد لقاء الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب "كامب نو" .. وبعدما عادل أليكسس سانشيز النتيجة لبرشلونة منتصف الشوط الثاني، استغل رونالدو تمريرة مسعود أوزيل وانفرد بفيكتور فالديز وسددها في مرماه، ليحتفل احتفاله الشهير "كالما" ويفوز للمرة الأولى على برشلونة في الدوري، ويضمن تحقيق فريقه للبطولة.

أول هاتريك في دوري الأبطال

أحرز رونالدو أول ثلاثية له في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد على حساب أياكس في المباراة التي انتهت 4-1 في دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

هدف عكسي في مرمى غرناطة

سجل رونالدو هدفاً عكسياً في مرمى ريال مدريد شهر فبراير 2013 ليضمن فريق غرناطة فوزاً تاريخياً ذلك الموسم.

أول لقب دوري أبطال أوروبا

كان رجال المدرب سيميوني يحاربون للبقاء على تقدمهم المبكر بهدف غوديني في مايو 2014، لكن راموس أحرز الهدف التاريخي في الدقائق الأخيرة، ومع نهاية الشوط الإضافي الثاني أحرز رونالدو الهدف الرابع من ركلة الجزاء ويحقق لقبه الأول مع ريال مدريد أوروبا.

هداف ريال مدريد التاريخي

في شهر أكتوبر 2015 سجل رونالدو هدفاً في مرمى ليفانتي وضعه كأعظم هداف في تاريخ ريال مدريد عندما وصل إلى هدفه رقم 324 متجاوزاً المهاجم السابق راؤول غونزاليس.

أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة

عادل رونالدو رقم غريمه ليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب بالعالم عندما حققها للمرة الخامسة شهر يناير 2018.

الدماء تغطي وجه (الدون)

سجل رونالدو ثنائية في الشوط الثاني بمرمى ديبورتيفو لا كورونا لكنه ترك الملعب بعدما تعرض إلى ضربة أدت إلى نزيف الدماء من وجهه.

هدف رونالدو التاريخي في يوفنتوس

هدف رونالدو الهوائي في شباك بوفون في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018، ما دعا جماهير المستضيف إلى التصفيق للأسطورة البرتغالي والوقوف احتراماً له.