ريال مدريد يعلن رحيل أسطورته رونالدو إلى يوفنتوس

أعلن ريال مدريد، يوم الثلاثاء، خروج مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد 9 مواسم قضاها في صفوف الفريق قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات دون أن يعلن قيمة الصفقة.

وجاء في بيان النادي الإسباني: يعلن ريال مدريد توصله إلى اتفاق حول انتقال مهاجمه البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس. ويود ريال مدريد أن يبدي امتنانه للاعب أثبت أنه الأفضل في العالم، ففي 9 أعوام أصبح كريستيانو مثالا للانضباط والإصرار والمسؤولية والموهبة والتطور. واستطاع أن يكون الهداف الأول في تاريخ ريال مدريد بـ451 هدفا في 438 مباراة، و4 بطولات أوروبية، 3 منها في المواسم الخمسة الأخيرة، وحاز على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وكشف يوفنتوس في بيان رسمي عن تفاصيل التعاقد التاريخي: تم دفع 100 مليون يورو لريال مدريد للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، ومدة التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات ستكون لأربع سنوات حتى نهاية يونيو 2022.

وكان رونالدو مادة خصبة لصحف أوروبا، خصوصا بعد أن ألمح إلى خروجه عقب فوز فريقه باللقب الأوروبي الأخير، بأن فترته مع ريال مدريد قد انتهت.