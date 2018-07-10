ساوثغيت لم يستمع إلى "العودة إلى الوطن" منذ 20 عاماً

اعترف غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أنه لم يكن معجباً كثيراً بأغنية "الأسود الثلاثة" في بطولة كأس أمم أوروبا 1996 والتي تشتهر باسم "كرة القدم ستعود للوطن".

وقال ساوثغيت للمراسلين في موسكو يوم الثلاثاء عشية مباراة بلاده أمام كرواتيا يوم الأربعاء في المربع الذهبي لكأس العالم "كرة القدم ستعود للوطن أغنية لم أستطع الاستماع لها لمدة عشرين عاما، بصراحة".

وشهدت الأغنية رواجا كبيرة بين الجماهير التي تتابع المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا.

وأوضح ساوثغيت الذي أهدر ضربة جزاء أمام ألمانيا في المربع الذهبي ليورو 1996، أن الأغنية التي كتبها الفنانان الساخران فرانك سكينر وديفيد باديل في يورو 1996 عندما بلغت إنجلترا المربع الذهبي للبطولة التي أقيمت على أراضيها "لها بعض الشعور المختلف" ولكن "من الرائع سماع الناس تستمع بها مجددا".

ولم يشر لاعب الوسط جوردان هندرسون إلى الأغنية بعينها، ولكنه قال "كل الاحتفالات والأغاني التي يرددونها في بلادنا تلهمنا كلاعبين من أجل تمكيننا من توحيد الأمة وأن نرسم الابتسامة على وجوه الناس".