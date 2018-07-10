مالك موقع مراهنات: المونديال الحالي يشهد إقبالاً كبيراً

أكد دافيد روفيرا مالك أحد مواقع المراهنات العالمية، أن المونديال الحالي يشهد إقبالاً على المراهنات أكثر من السابق، مضيفاً أنه حتى مع خروج المنتخبات الكبيرة، فإن الموقع لا يزال يشهد زوارا كثيرين.

وقال روفيرا في مقابلة لبرنامج "روسيا 2018: منافسات كأس العالم لم تنتهِ بعد، موقعنا لم يكن يعمل في مونديال 2014 ولكن أعتقد أن المونديال الحالي يشهد حضور مراهنين أكثر.

وحول قوانين ومعايير بعض المواقع، قال روفيرا: كل مواقع المراهنة لديها اتفاقياتها الخاصة لإثبات أن كل شيء طبيعي، ورخصتنا من مالطا وهي شديدة تجاه أي تجاوزات، وهناك بعض الشركات التي تعد معاييرها متدنية لهذا تظهر الفضائح.

وعن العملات التي تقبل بها المواقع والسماح للاعبين بالمراهنة، اختتم روفيرا: كل شركة مراهنات تقبل بالعملات التي يرغب العميل باستخدامها حتى العملات الرقمية، وليس مسموحا لأي لاعب أو حكم بالدخول في المراهنات، على عكس أصدقائهم.