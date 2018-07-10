مواجهة مرتقبة بين "الزملاء" في نصف نهائي المونديال

تتجدد المواجهة الفرنسية البلجيكية في نهائيات كأس العالم، وهذه المرة في نصف نهائي مونديال روسيا الذي يحمل الكثير من الإثارة والتشويق، وخاصة إذا تعلق الأمر بلاعبين يدافعون عن ألوان نفس النادي لكنهم يتحدون أنفسهم في مواجهة بعضهم البعضهم من أجل بلوغ النهائي.

ويعد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الكثر في نصف النهائي، وعددهم 14، مقسيمن على 3 أندية، فنادي تشيلسي يضم 4 لاعبين يخص الأمر إيدين هازارد والحارس تيبو كورتوا من بلجيكا ونغولو كانتي وأوليفيه جيرو من فرنسا، ومانشستر يونايتد يلعب في صفوفه 3 لاعبين، البلجيكيون مروان فيلايني وروميلو لوكاكو والفرنسي بول بوغبا.

والجار مانشستر سيتي بحوزته أيضا 3 لاعبين، كيفين دي بروين وفينسنت كومباني من بلجيكا وبينجامين ميندي ممثلا لمنتخب الديوك. النادي اللندني توتنهام ينشط في صفوفه 3 بلجيكيين،هم موسى ديمبيلي وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونغن، سيكونون في مواجهة زميلهم الفرنسي الحارس هوغو لوريس.

وللناديين الفرنسيين باريس سان جيرمان وموناكو نصيب من الحضور في هذه المباراة بسبعة لاعبين، فالنادي الباريسي سيدافع لاعبوه كيليان مبابي و كيمبيمبي والحارس أريولا عن ألوان منتخب الزرق، فيما يبرز مونييه في صفوف الشياطين الحمر، رغم غيابه عن المباراة بسبب الإيقاف.

وينشط البلجيكي يوري تيليمانس والفرنسيان توماس ليمار وجبريل سيديبي في موناكو، وأخيرا نادي برشلونة الإسباني 3 من لاعبيه سيجدون أنفسهم في موقف محرج، فالفرنسيان صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي في مواجهة الزميل توماس فيرمايلن.