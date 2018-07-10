هازارد.. بلجيكي ترعرع في فرنسا ويعشق زيدان

ولد البلجيكي إيدين هازارد في مدينة لو فيير، الناطقة بالفرنسية، كما كانت نقطة انطلاقته في مسيرته الكروية، قبل أن يختار الشاب المنحدر من عائلة كروية بامتياز بمن فيهم، الانضمام إلى نادي ليل الفرنسي في عمر الرابعة عشرة، حتى طلب الإنجليز خدماته في عام 2012.

وهذا يفسر تشجيع لاعب تشيلسي الحالي لمنتخب الديوك بمونديال 1998 بصحبة إخوته في الصورة ثورغان وكيليان، وكان هازارد حينها في عمر السابعة، والأطفال دائما يحبون الأبطال، ففي الوقت الذي حمل فيه زيدان الكأس الذهبية، خرج المنتخب البلجيكي من الدور الأول، وكان هازارد في مونديال فرنسيا منبهرا بزين الدين زيدان، ومرت الأيام وبادله زيزو نفس الشعور عندما كان مساعدا لمدرب ريال مدريد قبل أن يستلم الدفة ويتركها.

وظل التأثر بالثقافة الفرنسية، يجري في دم الشاب البالغ من العمر 27 عاما، حتى إنه وصل إلى قصة شعره الفرنسية التي اختارها له مصفف شعر المشاهير أحمد السناوي.

وأبدى هازارد إعجابه بلاعب فرنسي في الوقت الحالي، وكيليان مبابي، بعد أن قال البلجيكي في وقت سابق إنه يحترم كل ما يقدمه الشاب الفرنسي خصوصا في هذا العمر الصغير وأنه يحب متابعته.

ويبدو أن المونديال الحالي يكشف لنا الكثير من الازدواجية في الاهتمامات والانتماءات فبعد حب غريزمان للأوروغواي، وحيرة هينري عندما يقابل منتخب بلاده.