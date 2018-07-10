آمال الإنجليز معلقة على مهارة آلي وسرعة ستيرلنغ

لم يقدم اللاعبان الشابان ديلي آلي ورحيم ستيرلنغ حتى الآن مستواهما العالي المعهود مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، ولكن الفرصة تبدو سانحة أمامهما لتقديم مستواهما العالي عندما يلتقي الفريق نظيره الكرواتي يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.



وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية المحيطة بالفريق ، ما زالت هناك علامات استفهام حول مستوى اللاعبين ديلي آلي وستيرلنغ علما بأنهما من أصغر اللاعبين سنا في هذا الفريق تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت كما أنهما من العناصر الجوهرية المهمة في صفوف الفريق.



وفي مباراة دور الثمانية أمام المنتخب السويدي ، فشل ديلي آلي في التعاون الهجومي بشكل جيد مع زملائه بالفريق ولكنه كان في المكان المناسب بالوقت المناسب حيث سجل الهدف الثاني للفريق ليقوده إلى حسم اللقاء لصالحه 2 - صفر. ويأمل ديلي (22 عاماً) نجم وسط توتنهام في أن يكون هذا الهدف هو بدايته الحقيقية في هذه البطولة.



وقال اللاعب إلى الصحفيين على هامش تدريبات الفريق في ريبينو : تحدثت إلى المدرب بشكل شخصي وكذلك إلى زملائي. لم أشعر بأنني كنت ألعب بالمستوى الذي يجب أن ألعب به.



وقال ديل آلي : حتى في الحديث مع عائلتي ، لم أشعر بأنني كنت ألعب جيدا خاصة في الشوط الأول. في الاستحواذ على الكرة ، أديت مهمتي في الناحية الدفاعية ، وفعلت ما كنت بحاجة له. ولكن مع الاستحواذ على الكرة ، ترغب دائما في صنعة الفرص وخلق التهديد لمرمى المنافس.



وأضاف : شعرت بأن تحركاتي كانت جيدة ولكنني لم أكن حادا وحاسما بدرجة كافية في التعامل مع الكرة. إنني أكبر ناقد لنفسي. أعلم أنني أستطيع اللعب بشكل أفضل.



وأثار ستيرلنغ أيضا بعض الانتقادات بعد المباراة لفشله في هز الشباك اثر انفراد تام خلال المباراة كما أنه لم يسجل أي هدف في البطولة الحالية.



ورغم هذا ، دافع آخرون عن ستيرلنغ (23 عاماً) نجم مانشستر سيتي لجهده الوفير في الملعب وتلاعبه بدفاع الفرق المنافسة والإزعاج المستمر الذي شكله لدفاع المنتخب السويدي.



ولدى سؤاله عن دور ستيرلنغ في الفريق ، لم يجد زميله إيريك داير سوى الإشادة. وقال : الطريقة التي يتعامل بها ستيرلنغ مع كل شيء ، منذ التقينا وحتى الآن ، رائعة ولا يمكن تصديقها... يؤدي مهمته بشكل مثير كما أن توجهاته وأخلاقياته بنفس الروعة.



وأضاف : أهميته للفريق واضحة للجميع. إذا شاهدتم المباريات التي خاضه في البطولة حتى الآن ، ستدركون أنه قدم بطولة رائعة. نأمل في أن يواصل هذا الأداء حتى نخوض مباراة في الأسبوع المقبل.



وتتعلق آمال المنتخب الإنجليزي في الفوز على كرواتيا على عدة أسلحة منها ابتكار آلي وسرعة ستيرلنغ. وإذا حقق الفريق الفوز على كرواتيا ، سيبلغ المنتخب الإنجليزي نهائي المونديال للمرة الأولى منذ فوزه باللقب على أرضه عام 1966 .