استمرار سامباولي في منصبه.. وتعيينه مدرباً لـ"الشباب"

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استمرار خورخي سامباولي في منصب المدير الفني للفريق الأول ، كما أسند إليه مهمة منتخب الشباب (تحت 20 عاما) في بطولة مقبلة.



وذكر الاتحاد أن رئيسه كلاوديو تابيا ونائبه دانييل أنغيليسي اجتمعا مع سامباولي ، وتحدثوا بشأن كأس العالم المقامة حاليا بروسيا ، والتي شهدت خروج المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلا للعالم مرتين ، من دور الستة عشر على يد فرنسا.



وأضاف الاتحاد أن اللجنة التنفيذية ستجتمع في نهاية يوليو الجاري لتقييم مشوار المنتخب في المونديال وعمل المدير الفني سامباولي الذي من المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022 .



ويواجه سامباولي انتقادات حادة إثر الخروج المبكر للمنتخب الأرجنتيني وصيف بطل مونديال 2014 ، لكن يتردد أن الاتحاد الأرجنتيني سيكون مطالبا بدفع تعويض كبير في حالة رحيل المدرب عن منصبه.



وكلف الاتحاد الأرجنتيني ، سامباولي بتولي مسؤولية منتخب تحت 20 عاما في البطولة المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري بإسبانيا ، حيث يحل مكان سيبستيان بيكاسيسي الذي رحل لتدريب فريق ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني.



وكان بيكاسيسي مساعدا لسامباولي في تدريب المنتخب الأول لكنه استقال مع عضوين أخرين بالجهاز الفني عقب الخروج من المونديال الروسي.