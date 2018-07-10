المخضرم بوفون: فرنسا ستتوج بكأس العالم

يرى الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون أن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك عقب خروج منتخب البرازيل من ربع النهائي.



وقال بوفون (40 عاماً) خلال حدث تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: بعد الخروج المبكر للبرازيل، فرنسا هي المرشح الأوفر حظا بالنسبة لي.



وأشار بوفون، الفائز بالمونديال مع إيطاليا في 2006، إلى أن المنتخب الفرنسي لديه الكثير من المواهب المذهلة، واصفا ديدييه ديشان المدير الفني لفرنسا بـ"المدرب الاستثنائي".



ولعب بوفون تحت قيادة ديشان، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 1998، خلال موسم 2006 - 2007 عندما كان لاعبا في يوفنتوس الإيطالي.

وقاد ديشان نادي السيدة العجوز إلى الصعود إلى دوري الأضواء مرة أخرى بعد هبوطه على خلفية فضيحة فساد.



وتلتقي فرنسا الثلاثاء مع بلجيكا في نصف نهائي المونديال، وكان المنتخب البلجيكي قد أقصى نظيره البرازيلي في دور الثمانية.



ويخوض الفائز من هذا اللقاء المباراة النهائية للمونديال يوم الأحد المقبل في العاصمة الروسية موسكو ويلتقي في تلك المباراة مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا الذي سيقام الأربعاء.



وخسرت فرنسا قبل عامين نهائي بطولة أمم أوروبا التي استضافتها على أراضيها أمام البرتغال.