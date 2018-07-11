انتقال رونالدو يخطف الأضواء من المونديال

خطف خبر انتقال كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، إلى يوفنتوس الأضواء من مباراة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم في روسيا.

وتفاعل مغردون مع الحدث بإضافة لمسات يوفينتينية على قمصانهم، فيما غرد آخرون بكوميدية قائلين "جماهير يوفينتوس وافقت على أن تصفق لميسي عندما يسجل هدفا في مرماهم لتضمن انتقاله في السنة المقبلة إلى فريقهم"، كما حدث مع رونالدو بعدما رصدت عدسات الكاميرات.

وفي الوقت الذي انشغل فيه مشجعون بهدف أومتيتي ورقصته ركز آخرون مع ردود فعل تيري هنري، فهو الرابح في الاتجاهين.

ولم يمنع التحضير لنصف النهائي، الكرواتي زلاتكو داليتش عن شكر الأندية العربية التي دربها وساندته في المونديال، منها الهلال والفيصلي في السعودية والعين الإماراتي. وأفرح خبر إنقاذ أطفال الكهف في تايلند الوسط الرياضي منهم من تداول هذا الكاريكاتير، وغرد الألماني كروس "هناك أخبار عظيمة من تايلند وعلى نفس النهج سار راموس وأندية مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.