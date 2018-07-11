بعد مفاوضات ماراثونية.. سيتي يضم الجزائري محرز

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري، رياض محرز، من ليستر سيتي، وبعقد يمتد حتى صيف عام 2023.

وعبر محرز، 27 عاما، عن سعادته بالانضمام إلى سيتي، قائلاً: أنا سعيد بالانضمام إلى مانشستر سيتي، فهو فريق يلعب كرة قدم جميلة تحت قيادة بيب غوارديولا، وأعتقد بأننا سنكون ناجحين في الأعوام المقبلة، ومتأكد بأني سأتطور بشكل كبير مع توجيهات المدرب الإسباني.

وقال تكسيكي بغريستين، مدير كرة القدم: محرز لاعب موهوب، يراوغ المدافعين بشكل رائع، ولقد طور نفسه في الأعوام الماضية كأحد أكثر لاعبي البريميرليغ إثارة.

وانتقل محرز إلى ليستر سيتي في عام 2013، من لو هافر الفرنسي، وساهم في صعودهم إلى الدرجة الممتازة في موسمه الأول، كما كان أهم عناصر الفريق في موسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016.