بعد يوم من انتقال رونالدو.. إضراب عمال شركة "فيات"

أعلن عدد من العمال في مصنع شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات بجنوب إيطاليا، يوم الأربعاء، عن دخولهم في إضراب احتجاجا على تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبرز نادي يوفنتوس الإيطالي ضمن أكبر ممتلكات عائلة أنييلي التي تهيمن على شركة فيات كرايسلر. وكان أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس أعلن عن تعاقد النادي مع رونالدو يوم الثلاثاء مقابل 112 مليون يورو لريال مدريد الإسباني.

ويأتي احتجاج العمال على الصفقة بسبب إنفاق كل هذا المبلغ على ضم رونالدو، فيما طالبت الشركة العمال على مدار سنوات بتقديم تضحيات اقتصادية ضخمة.

وتساءلت نقابة العمال، في بيان لها اليوم: هل هذا عدل؟ هل من الطبيعي أن يتقاضى شخص واحد الملايين فيما تعاني آلاف الأسر من نفاد المال قبل نهاية الشهر؟

وطالبت النقابة المصنع بالاستثمار بشكل أكبر في إنتاج السيارات من أجل توفير فرص عمل بالمصنع. وتبدأ فترة الإضراب مساء يوم الأحد المقبل وتستمر حتى صباح الثلاثاء التالي.

ويعتبر رونالدو أغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس الإيطالي، بعدما قدم 90 مليون يورو قبل عامين لضم غونزالو هيغوايين من نابولي الإيطالي.