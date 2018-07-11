تألق "الأسود الثلاثة" قد ينهي مقاطعة الإنجليز للمونديال

حضور لافت وأداء رائع للمنتخبِ الإنجليزي في كأس العالم بروسيا يوازيه غياب ملحوظ غير معتاد لأفرادِ العائلةِ الملكية والمسؤولين الرسميين لمؤازرة أبناء المدرب الشاب غاريث ساوثغيت في النهائيات، ويعود السبب لتدخل الحكومة البريطانية لمقاطعة سياسييها لهذا المونديال على خلفية عدم توضيح موسكو ظروف تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" روسي الصنع وتبعات هذا الاعتداء.

ومع وصول المنتخبِ الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه تزداد التساؤلات حول ما إذا ستغير الحكومة موقفها من حضورِ النهائيات لكن الإجابة في ضوء التطورات الأخيرة بشأن تداعيات التسميم في مقاطعة ويلتشير تشير إلى عكس ذلك.

ومع تصاعد فرص المنتخب الإنجليزي في المونديال يزداد الشعور بأن تحقق هذه النخبة الشابة ما عجزت عنه منتخبات كبيرة ودعت البطولة مبكراً بما فيها حاملة اللقب ألمانيا، ليتردد على ألسنة الجميع أن الكأس قادمة.

وفوز منتخب إنجلترا بكأس العالم للمرة الثانية، هو الأقرب منذ 5 عقود بحسب معلقين رياضيين إذا ما استمر الأداء الباهر والانضباط داخل المستطيل الأخضر.