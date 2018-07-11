دورتموند يضم المغربي حكيمي على سبيل الإعارة

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم انتقال مدافعه المغربي أشرف حكيمي إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة يوم الأربعاء.

وقال ريال مدريد في بيان بموقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق بانتقال حكيمي، الظهير الأيمن، إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وظهر حكيمي (19 عاما)، مع ريال في الموسم الماضي، وشارك كبديل للظهير الأيمن الأساسي داني كارفاخال.

وشارك حكيمي، الذي يلعب أيضا كظهير أيسر، مع منتخب المغرب في كأس العالم الجارية في روسيا لكن الفريق ودع المسابقة من الدور الأول بعد الوقوع في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا والبرتغال وإيران.

وكان ريال أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع الظهير الإسباني ألفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد في عقد يمتد حتى 2024 لذا لم يعد حكيمي يملك فرصة كبيرة في اللعب.

ويأتي رحيل حكيمي بعد يوم واحد من موافقة ريال على انتقال هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة ضخمة.