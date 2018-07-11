زيدان يهنئ الفرنسيين ببلوغ النهائي

هنأ اللاعب الفرنسي السابق زين الدين زيدان يوم الأربعاء منتخب بلاده بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ثلاث أيقونات لأيادي تصفق بجوار العلم الفرنسي لتحية منتخب بلاده بعد تأهله لنهائي المونديال.



وكان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني هو أحد أبرز نجوم منتخب فرنسا "الديوك" الفائز بلقب مونديال 1998 قبل 20 عاما، كما كان بطل المباراة النهائية لمونديال 2006 التي تعرض خلالها للطرد في الوقت الإضافي بعدما تعدى على المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي بالضرب بالرأس. وخسرت فرنسا تلك المباراة المثيرة بركلات الترجيح.



ووصل الجيل الجديد لمنتخب "الديوك" بقيادة أنطوان غريزمان وكليان مبابي إلى نهائي المونديال الروسي بعد تغلبه على بلجيكا الثلاثاء 1 - صفر.

ويلتقي المنتخب الفرنسي يوم الأحد المقبل في نهائي المونديال مع الفائز من المباراة الثانية للدور قبل النهائي والتي ستجمع بين كرواتيا وإنجلترا.