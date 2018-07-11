شاكير حكماً لمواجهة الإنجليز.. و"مليونير" مرشح للنهائي

أسندت مباراة النصف النهائي الثانية بين إنجلترا وكرواتيا إلى الحكم التركي جونيت شاكير، كما سيكون أحد مساعديه الهولندي كويبرز.

ولقي ابن مدينة اسطنبول الذي حكم مباراتين في الدور الأول بين المغرب وإيران والثانية بين نيجيريا والأرجنتين، انتقادات كبيرة من النيجيرين بحرمانهم من ركلة جزاء صحيحة، حسب رأيهم رافضا اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ويعد شاكير الذي يحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحد أبرز حكامه في السنوات العشر الأخيرة، ويتخوف الإنجليز من إدارته لمباراة منتخبهم ضد كرواتيا بسبب معاناة أنديتهم معه في مباريات سابقة أدارها في دوري أبطال أوروبا على غرار ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الذي لا يزال عشاقه يحملونه مسؤولية الإقصاء أمام ريال مدريد قبل 5 سنوات عندما طرد ناني.

وسيكون أحد مساعدي شاكير المشهور بكثرة إخراجه للبطاقات الصفراء وحتى الحمراء طوال مسيرته التحكيمية، في موقعة ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو الهولندي بيورن كويبرس كحكم رابع، وقد نال شرف إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو قبل 4 سنوات، وحكم مباراة مصر وأوروغواي والبرازيل وكوستاريكا في دور المجموعات، وبالإضافة إلى أنه أحد أفضل الحكام الذين يعتمد عليهم "فيفا" واتحاد الكرة في بلاده ولا يلقى انتقادات كبيرة بعكس زميله التركي، فهو يبقى أغنى الحكام بين زملائه ليس بسبب راتبه أو منح المباريات بل لأرباحه السنوية التي تفوق 12 مليون يورو والتي يدخرها من سلسلة محلات البيع بالتجزئة التي يملكها في هولندا والراعية لسباقات الفورمولا ون، ليخطف الحكم المليونير الأضواء من زملائه في المونديال الروسي على أمل أن تمنح له "فيفا" شارة إدارة اللقاء النهائي.