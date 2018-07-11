هازارد وكورتوا: فرنسا منتخب "ممل"

كشف إيدن هازارد نجم المنتخب البلجيكي وزميله حارس المرمى تيبو كورتوا عن غضبهما واستيائهما الشديد من أسلوب لعب المنتخب الفرنسي خلال مباراة الفريقين بالمربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي 1 - صفر مساء الثلاثاء على استاد كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في الدور قبل النهائي للمونديال ليحجز المنتخب الفرنسي مكانه في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 51 بضربة رأس قابل بها الكرة التي لعبها زميله أنطوان جريزمان من الركلة الركنية.



وعلى مدار ما تبقى من المباراة ، دافع المنتخب الفرنسي بعمق هائل وحاول مباغتة منافسه عن طريق الهجمات المرتدة السريعة فيما فشل المنتخب البلجيكي في التغلب على دفاع فرنسا.



وصرح كورتوا إلى صحيفة "هيت نيوزبلاد" البلجيكية قائلا : المنتخب الفرنسي لعب كرة قدم مضادة... لم أر المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعيدا جدا عن مرمى فريقه.



وأوضح : من حقهم اللعب بهذه الطريقة لأنهم يعلمون أننا نواجه صعوبة في التعامل مع هذه الطريقة. ولكن هذا الأداء ليس ممتعا. هذا الفريق لم يكن أفضل منا... المنتخب الفرنسي دافع جيدا. كان هذا هو كل شيء. التفاصيل حسمت المباراة. فعليا ، كنت أفضل عبور البرازيل بدلا من فرنسا.



واتفق هازارد مع زميله في صفوف تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي. وقال هازارد : أفضل بالخسارة مع هذا الفريق البلجيكي على الفوز مع هذا الفريق الفرنسي.



وتعرض هازارد للعرقلة بجوار منطقة الجزاء مباشرة ولكن الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا ، الذي أدار اللقاء ، لم يحتسب الخطأ مما أثار حفيظة وغضب لاعبي المنتخب البلجيكي قبل نهاية المباراة بقليل.



وقال كورتوا : كونيا لم يقدم أداء جيدا في إدارة المباراة. أهدر لاعبو فرنسا الكثير من الوقت. والحكم لم يطلق صفارته أيضا عند إعاقة إيدن هازارد .