الأرجنتيني بيتانا حكماً لنهائي كأس العالم

سيتولى الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي أدار المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، المباراة النهائية للمونديال بين منتخبي فرنسا وكرواتيا يوم الأحد المقبل.

ويعتبر بيتانا، 43 عاما، الحكم الأرجنتيني الثاني الذي سيدير نهائي كأس العالم بعد هوراسيو إليزوندو، الذي أدار نهائي نسخة المسابقة عام 2006 بين منتخبي إيطاليا وفرنسا.

وستكون هذه هي المباراة الخامسة التي سيديرها بيتانا في النسخة الحالية لكأس العالم، حيث سبق له أن أدار مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية يوم 14 يونيو الماضي، و التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 5 - صفر، فيما كانت آخر المباريات التي أدارها بالمونديال الروسي لقاء فرنسا وأوروغواي، الذي انتهى بفوز المنتخب الملقب بـ"الديوك" 2 - صفر في دور الثمانية.

من ناحية أخرى، تم تعيين الحكم الإيراني علي رضا فغاني لإدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إنجلترا وبلجيكا التي ستقام بمدينة سان بطرسبيرغ يوم السبت.