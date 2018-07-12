الفرنسي ديشان.. رابع لاعب ومدرب يصل إلى نهائي المونديال

أخرج الفوز على بلجيكا وبلوغ نهائي المونديال الروسي، الفرنسيين إلى ساحات الشانزليزيه في مشهد مشابه مرت عليه 20 سنة وقتها احتفلت فيه الجماهير مع زين الدين زيدان والرفاق بأول لقب عالمي.

وخلفت ليلة الفوز على بلجيكا فرحة هستيرية في كل المدن الفرنسية التي رقص وغنى فيها المشجعون لساعات طويلة معبرين عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة.

وغادر الديوك بعد أن أنجزوا مهمة بلجيكا بنجاح، مقر الإقامة في مدينة سان بطرسبيرغ باتجاه موسكو، وسط تشجيعات واحتفالات جماهيرية على أمل أن تتواصل بعد المباراة النهائية.

وسيطر بلوغ منتخب الزرق المشهد الختامي في المونديال الروسي على واجهات جل الصحف الفرنسية والعالمية التي أشادت بمستوى اللاعبين وتحديدا المدرب ديديه ديشان الذي صار على بعد ساعات من كتابة التاريخ، بعد أن أصبح رابع لاعب يتوج بكأس العالم كلاعب ويقود منتخب بلاده إلى النهائي كمدرب، مكررا إنجاز البرازيلي ماريو زغالو والألمانيين بكامباور ورودي فولر، ولا يريد ديشان الاكتفاء بهذا القدر بل يطمح لرفع الكأس الذهبية مرة ثانية مكررا مافعله الثنائي زاغالو وبكنباور اللذان يبقى الإنجاز مسجل باسميهما حتى الآن.

الفرنسيون ورغم ما قدمه منتخبهم من نتائج ومستويات في هذا المونديال، إلا أنهم يبقون متخوفين من لعنة ركلات الترجيح التي لم يحالف الحظ فيها منتخبهم في نهائي مونديال 2006 أمام إيطاليا، نقطة ربما يكون قد تفطن لها المدرب ديشان خاصة وأن فريقه لم يمر بتجربة سلسلة ركلات الترجيح في روسيا بعد أن تجاوز كل الأدوار دون اللجوء حتى إلى شوطين إضافيين بعكس خصمه في اللقاء النهائي.