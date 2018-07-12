برزنتشيك مدرباً لمنتخب بولندا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الخميس تعيين اللاعب البولندي السابق يرزي برزنتشيك مديرا فنيا لمنتخب البلاد الأول، وذلك عقب الاخفاق الكبير للفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ويتقلد برزنتشيك (47 عاماً) منصب المدير الفني لبولندا خلفا لآدم نافاوكا (60 عاماً) الذي تقرر عدم تمديد تعاقده بعد خروج بولندا من دور المجموعات في المونديال.



وارتدى برزنتشيك، الذي قاد نادي فيسلا بلوك مؤخرا إلى المركز السابع في الدوري البولندي، قميص منتخب بلاده طوال سبع سنوات خلال حقبته كلاعب.



و ياكوب بواشتشيكوفسكي لاعب منتخب بولندا وفولفسبورغ الألماني والذي شارك في المونديال الروسي هو ابن شقيق برزنتشيك.



ومن المقرر أن يتم تقديم المدرب الجديد لبولندا لوسائل الإعلام في 23 يوليو المقبل، حسبما أوضح الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيانه الصادر يوم الخميس.



وشارك المنتخب البولندي في مونديال 2018 كأحد المنتخبات المصنفة كرؤوس مجموعات، ولكنه غادر مبكرا إثر سقوطه أمام السنغال وكولومبيا.