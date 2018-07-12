بطل كأس العالم 1966 فخور بلاعبي إنجلترا

أعرب أسطورة الكرة الإنجليزي بوبي شارلتون، يوم الخميس، عن شعوره بالفخر بمنتخب بلاده رغم هزيمته أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال شارلتون، الفائز بالمونديال مع إنجلترا عام 1966: كلاعب سابق لإنجلترا أرغب في أن أقول إنني فخور بما حققه غاريث ساوثغيت والفريق في المونديال، أنا متأكد من أن اللاعبين يشعرون بالإحباط لعدم بلوغهم النهائي ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تدفعنا إلى الأمل في المستقبل.

وخسرت إنجلترا يوم الأربعاء 1 - 2 أمام كرواتيا في العاصمة الروسية موسكو لتخفق في الوصول إلى نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخها.

وكانت المرة الوحيدة التي وصل فيها المنتخب الإنجليزي إلى نهائي المونديال في العام 1966 عندما فاز باللقب. وتلتقي إنجلترا مع بلجيكا يوم السبت في مدينة سان بطرسبيرغ الروسية في مباراة تحديد هوية صاحب المركز الثالث.