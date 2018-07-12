خبير تسويق: انتقال رونالدو يكشف تدهور الدوري الألماني

أصبح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مديد الإسباني لكرة القدم إلى يوفنتوس الإيطالي، في إحدى الصفقات المربحة، ضربة قوية لهيبة الدوري الألماني (بوندسليغا) وفقا لما قاله خبير تسويق يوم الخميس.



وبعدما قاد رونالدو المنتخب البرتغالي في كأس العالم بروسيا، انتقل إلى يوفنتوس هذا الأسبوع في صفقة جذبت أنظار العالم حيث كلفت هذه الصفقة النادي الإيطالي 105 مليون يورو وححقت للنادي دعاية كبيرة على المستوى العالمي.



وقال فيليب كلونز الرئيس التنفيذي لمجلة "سبونسرز" التابعة لصحيفة "هامبورغ أبندبلات" : إذا نظرت لأفضل اللاعبين في العالم، لن تجد الدوري الألماني ضمن اختيارتهم الأولى.



وقال كلوتز أن الدوريات الكبيرة في أوروبا هي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي وتضم مثل هذه الأسماء الغائبة عن البوندسليغا.



وقال كلوتز : كيليان مبابي ونيمار يلعبان في فرنسا، ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ولويس سواريز في إسباني ولا يتعين أن نتحدث كثيرا عن الدوري الإنجليزي . والآن رونالدو يلعب في الدوري الإيطالي.



وقال كلوتز إن لهذا انعكاسات على ألمانيا. وأضاف : من هذا المنظور يجب أن تقول أن الدوري الألماني سيظل الدوري رقم خمسة في أوروبا.

وأضاف كلوتز قلة وجود لاعبين عالميين هو عيب استراتيجي من وجهة نظر الاهتمام العالمي.