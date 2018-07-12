رسمياً.. برشلونة يكسر عقد لينغليه ويوقع معه 5 مواسم

أعلنت إدارة برشلونة كسر عقد الفرنسي كليمينت لينغليه مدافع إشبيلية الإسباني وتوقيع عقد احترافي معه حتى عام 2023 في ثاني صفقات الفريق الكتالوني هذا الصيف بعد البرازيلي أرثر ميلو.

وقالت إدارة برشلونة إنها دفعت 36 مليون يورو لكسر عقد المدافع الفرنسي (22 عاماً)، وستوقع معه عقداً لمدة 5 أعوام وبقيمة كسر عقد تبلغ 300 مليون يورو.

وجاء المدافع الشاب إلى إسبانيا شتاء 2017 قادماً من نانسي، ولعب مع إشبيلية 52 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف، كما ساهم في بلوغ الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي شارك لينغليه مع منتخبات فرنسا السنية جميعها، ولم يتم ضمه إلى المنتخب الأول.