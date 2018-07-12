غياب رئيسة كرواتيا عن لقاء منتخبها يتصدر منصات التواصل

افتقدت جماهير المستديرة يوم الأربعاء لكوليندا كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا وأكبر مساندة للمنتخب الكرواتي، والتي غابت بسبب وجودها في قمة الناتو لكن الرئيسة بدت واثقة من منتخب بلادها قبل اللقاء، فقد وضعت صورة لها مزينة بالكأس الذهبية على حسابها بفيسبوك.

وقدم الكُروات مثالا في التفاني بالعمل داخل الملعب وخارجَهُ، ورجال الإطفاء الذين تركوا المباراة قبل أيام بسبب النداء كانوا أكبر مثال.

وأصبح "الفيست" الخاص بساوثغيت، موضة إنجليزية تفاعلت معها شركات الطيران، والبرامج التلفزيونية الشركة المصنعة للقطعة الشهيرة استغلت الحدث والنتيجة أن فيست ساوثغيت بيع بالكامل، ولم يبق منه إلا مقاس"إكس إكس إكس لارج".

ويصادف اليوم الذكرى الثامنة على تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، وكتب إنييستا صاحب الهدف الأغلى على حسابه في تويتر "عندما دخلت هذه الكرة الشباك حولنا الحلم إلى حقيقة".