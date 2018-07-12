كوادرادو يرحب برونالدو ويهديه الرقم "7"

سيصبح بإمكان النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، الاحتفاظ بالقميص رقم (7)، الذي كان يرتديه مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وأعلن الجناح الكولومبي خوان كوادرادو، يوم الخميس، تخليه عن القميص رقم (7) الذي كان يرتديه مع الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز".

وكتب كوادرادو على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من الأفضل أن أمنح بدلا من أن آخذ. أتمنى كل التوفيق في هذه المغامرة الجديدة.

وتضمنت الرسالة صورة للاعب الكولومبي وهو يحمل قميص يوفنتوس رقم (7) ومدونا عليها اسم رونالدو على ظهره.

وبالإضافة إلى كونه اللقب الذي يستخدمه محبوه ووسائل الإعلام في العاصمة الإسبانية مدريد، فقد أصبحت "سي آر 7" بمثابة العلامة التجارية لرونالدو، الذي يستخدمه على خط الملابس الخاص به وصالات اللياقة البدنية والفنادق التي يمتلكها.

وارتدى رونالدو القميص رقم (7) حينما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه قام بتغيير الرقم عند انتقاله لريال مدريد عام 2009، حيث ارتدى القميص رقم (9)، حتى أعلن النجم الإسباني السابق راؤول غونزاليس اعتزاله في الموسم التالي، ليعود مرة أخرى للحصول على رقمه المفضل.