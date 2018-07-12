محرز: أريد الحصول على دوري أبطال أوروبا مع سيتي

حدد المهاجم الجزائري رياض محرز هدفه مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.



وأبلغ محرز مؤتمرا صحفيا يوم الخميس بعد يومين من انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز: طموحي هو الفوز بدوري الأبطال" لأول مرة في تاريخ الفريق الذي يقوده المدرب بيب غوارديولا.



وودع سيتي، الذي توج بالدوري المحلي بعد تحقيق رقم قياسي بجمع 100 نقطة، حلم دوري الأبطال عندما خرج من دور الثمانية على يد ليفربول.



وأضاف محرز الذي انضم إلى سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني: حطم سيتي كل

الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي في الموسم الماضي وكان هذا مذهلا ونملك كل الإمكانات التي تدفعنا للتتويج بدوري الأبطال ويحتاج النادي للقب من هذا النوع.



وتابع محرز(27 عاماً) الذي فاز بلقب الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي في 2016: دوري الأبطال يخص أندية الصفوة وسيتي من الكبار ولديه كل ما هو مطلوب لاحراز اللقب وهذا هدفنا، لذا أنا هنا ولهذا السبب اتخذت قرار المجيء إلى هنا. أريد أن أكون جزءا من هذا الانجاز.



ووقع محرز على عقد لمدة خمس سنوات مع سيتي وكان قريبا من الانضمام إليه في يناير الماضي لكن تأجلت الصفقة حتى انتهاء الموسم. وشكر اللاعب الجزائري غوارديولا على التمسك بالتعاقد معه.



وواصل: كان من الممكن أن تتم الصفقة في وقت سابق لكن هذا هو القدر، اذا انتقلت مبكرا ربما لم أكن سأشعر بالسعادة. الآن أنا سعيد جدا بالانضمام لسيتي ولا أريد التحدث كثيرا عن الماضي. أنا هنا الآن وهذا الأمر الأهم.



وقد يستهل محرز مشواره مع سيتي في الدوري الممتاز عند مواجهة أرسنال في الجولة الافتتاحية يوم 12 أغسطس المقبل.