رئيس الاتحاد السويسري يعتذر عن العنصرية تجاه المجنسين

أحدثت مشاركة المنتخب السويسري في كأس العالم لكرة القدم هزة سياسية، يوم الجمعة، عندما اعتذر الاتحاد السويسري لكرة القدم عن التشكيك في ولاء أعضاء المنتخب الوطني الذي لديهم جذور أجنبية.

وبدأت حالة الجدل عندما قام لاعبا المنتخب السويسري غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري بالاحتفال بهدفيهما أمام المنتخب الصربي بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر- حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي، ساخرين من الجماهير الصربية.

وبعد أن ودع المنتخب السويسري البطولة من دور الستة عشر، وبعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم اللاعبين بسبب الإيماءات، طرح الأمين العام للاتحاد السويسري ألكسندر ميشر سؤالا: هل نحن بحاجة لمزدوجي الجنسية؟

وقال تشاكا بغضب "يبدو لي كأنه لا يعتقد أن مزدوجي الجنسية لا يبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل سويسرا"، منتقدا تصريحات ميشر ووصفها بأنها تنتمي إلى" العصر الحجري". وأضاف لاعب وسط أرسنال الإنجليزي أن نصف لاعبي المنتخب السويسري على الأقل لديهم جوازا سفر أو ينتسبون إلى المهاجرين.

وعبر بيتر جيليرون رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم عن ندمه بشأن التصريحات التي أدلى بها ميشر، اليوم الجمعة. وقال جيليرون :"نحن آسفون للغاية أن مزدوجي الجنسية شعروا بعدم إبداء التقدير لهم، وأنهم غير مرحب بهم في مقابلة الأمين العام للاتحاد".

وأكد أن اندماج المهاجرين هو مبدأ أساسي بالنسبة للاتحاد السويسري لكرة القدم. وأضاف أنه سيتم مراجعة "الأدوار والمسؤوليات" في الاتحاد السويسري.