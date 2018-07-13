ساوثهامبتون يضم الدنماركي فيسترغارد إلى صفوفه

قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إنه تعاقد مع المدافع الدنماركي الدولي يانيك فيسترغارد من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لمدة 4 سنوات.

وشارك فيسترغارد في 83 مباراة مع مونشنغلادباخ بجميع المسابقات منذ انضمامه للنادي الألماني في 2016، ولعب 16 مباراة مع منتخب الدنمارك، وكان ضمن تشكيلة المدرب أوجه هاريده في كأس العالم لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وأبلغ فيسترغارد موقع ساوثهامبتون على الإنترنت: إنه شعور رائع. أنا سعيد للغاية أن الصفقة تمت أخيرا، كنت أعرف أن هناك اهتماما من قبل انطلاق كأس العالم والنادي يتابعني منذ فترة وهذه علامة جيدة بالنسبة لي إذ يعرفون الآن نقاط قوتي وضعفي.

ولم يكشف النادي عن بنود الصفقة لكن تقارير اعلامية ذكرت أنها كلفت ساوثامبتون 18 مليون جنيه إسترليني.

وفيسترغارد (25 عاما)، هو رابع لاعب يضمه ساوثهامبتون في فترة الانتقالات الحالية بعد الجناح محمد اليونسي والحارس أنجوس جان ولاعب الوسط ستيوارت أرمسترونغ.