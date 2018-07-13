غريزمان: سأتخلى عن الكرة الذهبية من أجل كأس العالم

قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إنه لا ينشغل بتتويجه المحتمل بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ، وإنما يهتم فقط بالسعي لتحقيق الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية المقررة مساء الأحد ، والتتويج بلقب البطولة.

وقال غريزمان يوم الجمعة خلال تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي في إيسترا ، شمال غرب العاصمة الروسية موسكو: هذا لا يشغلني على الإطلاق. وإنما أريد الفوز بكأس العالم.

ويعلن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال ، عقب المباراة النهائية المقررة على ملعب استاد "لوجنيكي".

ويعد غريزمان ضمن قائمة المرشحين في عملية التقييم التي تجريها مجموعة الدراسات الفنية بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

ومع ذلك يتصدر الفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

وقبل أربعة أعوام ، توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال البرازيل 2014 ، رغم هزيمة منتخب بلاده في النهائي أمام نظيره الألماني.

وكان زين الدين زيدان اللاعب الفرنسي الوحيد الذي توج بالجائزة ، وذلك في نسخة 2006 بألمانيا ، التي اختتمت بهزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الإيطالي بضربات الجزاء الترجيحية.

من ناحية أخرى ، قال لاعب خط الوسط الفرنسي بلايس ماتويدي في إشارة إلى النهائي ، إنه لا يرى أن منتخب بلاده يتمتع بأفضلية بعد أن خاض المنتخب الكرواتي ثلاث مباريات متتالية شهدت جميعها وقتا إضافيا ، في طريقه إلى النهائي.

ويتوقع مشاركة لاعب يوفنتوس الإيطالي البالغ من العمر 31 عاما ضمن التشكيل الأساسي لفرنسا في النهائي ، رغم خروجه في مباراة الدور قبل النهائي أمام بلجيكا يوم الثلاثاء إثر التحام مع إيدين هازارد.