الريال ينفي قصة نيمار للمرة الثانية.. والشكوك تتزايد

نفى ريال مدريد الإسباني، اهتمامه بضم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، للمرة الثانية خلال أسبوعين، وسط شائعات انتقاله لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأصدر ريال مدريد بيانا قبل 10 أيام، يؤكد فيه عدم رغبته بضم نيمار، بعد خروج شائعات كثيرة حول انضمام الأخير إلى "الميرنغي"، وأتبعه بآخر ينفي رغبته ضم الصاعد كيليان مبابي.

وجاء في بيان النادي الصادر يوم الجمعة: بالنظر إلى الأخبار المتواصلة التي تربط بين لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور مع نادينا، يريد نادي ريال مدريد لكرة القدم توضيح أنه لا يخطط لتقديم أي عرض للاعب. ويتمتع الناديان بعلاقة استثنائية، وعليه، فإن ريال مدريد، وفي حال أراد التعاقد مع اللاعب، فإن أول ما سيقوم به هو التواصل مع ناديه.