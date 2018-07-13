نجم كولومبيا: برشلونة عاملني بشكل سيئ.. أشعر بالحزن

اشتكى ييري مينا لاعب برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، من أسلوب المعاملة في النادي الكتالوني بعدما تم الكشف عن التعاقد مع المدافع كليمنت لينغليه.

وانضم المدافع الكولومبي مينا لبرشلونة قادما من فريق بالميراس البرازيلي في يناير مقابل 12 مليون يورو، وشارك في خمس مباريات بالدوري، وكان باستمرار بعيدا عن التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب إرنستو فالفيردي.

وقال مينا للصحافيين في كولومبيا :عندما رأيت أنني لا أتواجد حتى على مقاعد البدلاء، وأنني لم أكن حتى في الاعتبار، بدأت أتدرب وحدي بالمنزل.

وأضاف: من الصعب رؤية زملائك بالفريق والمباريات عبر التلفزيون، إنها لحظة صعبة لا أتمناها أن تحدث لأي لاعب، كانت هناك لحظات صعبة للغاية كانت حزينة للغاية بالنسبة لي لأنني لم أكن في حالة جيدة.

وأضاف :شعرت بلحظات أن كل شيء يسقط علي، شعرت بأن لا شيء يسير على ما يرام، لم أستطع حتى تمرير الكرة بشكل سليم، أو أتدرب، شعرت أنه لا يوجد شيء يسير على ما يرام.

وظهر مينا بشكل جيد في المونديال مع كولومبيا، وسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، ولكن بلاده ودعت المونديال أمام المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح من دور الستة عشر.

وتعاقد برشلونة مع لينغليه الخميس مقابل 36 مليون يورو، وسيقاتل على مركزه في التشكيل الأساسي مع جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين ومينا.