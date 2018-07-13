هوغو لوريس يقترب من كسر رقم بارتيز بعد 20 عاما

أصبح هوغو لوريس الحارس، مطلع شهر يونيو من العام الماضي، الأكثر مشاركة مع المنتخب الفرنسي بـ88 مباراة دولية، متخطيا رقم الحارس السابق فابيان بارتيز أحد نجوم مونديال 1998 بعد أن ساهم في تتويج منتخب بلاده بأول لقب عالمي.

وأظهر بارتيز، في تصريح لإحدى الصحف الفرنسية، شيئا من الغيرة تجاه الحارس لوريس بعد أن تجاوز رقمه الشخصي، مشيدا في الوقت نفسه بإمكانياته ومرشحا إياه ليتخطى حاجز 120 مباراة دولية.

تصريح يبدو أنه كان محفزا لحارس توتنهام الإنجليزي لتقديم مستويات جديدة في المونديال الروسي، تصدى لأهداف محققة أبرزها كانت أمام أستراليا في دور المجموعات وضد أوروغواي في الربع النهائي وبلجيكا في النصف النهائي، تصديات أعادت إلى أذهان الفرنسيين ما فعله بارتيز في مونديال 1998 وجعلتهم يتفاءلون برفع الكأس الذهبية من جديد.

ابن مدينة نيس الفرنسية الذي تأزمت أول مشاركة له مع المنتخب الفرنسي عام 2008 مع وفاة والدته بسبب معاناة طويلة مع المرض، تسلح بحزنه على فراق أمه واجتهد كثيرا حتى ينال ثقة مدربه ديشان ويصبح الحارس رقم واحد في منتخب الديوك، معتمدا على رشاقته الكبيرة في التصدي للكرات الخطيرة والتي اكتسبها من ممارسته للعبة التنس في صغره.

لوريس الذي تعلم من بارتيز الكثير داخل المستطيل الأخضر يشبهه في الكثير من التصديات و يتميز عنه بخفة دمه وهدوئه داخل وخارج الملعب. فهل يواصل تألقه في المباراة النهائية ويكتب تاريخا جديدا لفرنسا أم أن لكرواتيا كلمة أخرى.