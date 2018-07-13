"سلوكيات البرازيليين" تدفع راموس إلى رفض انتقال نيمار

بات سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يشعر بالقلق من أخبار انتقال نيمار إلى ناديه، وزيادة عدد اللاعبين البرازيليين في الفريق، كونه يعرف نمط معيشتهم ويخشى أن يؤثر ذلك في سلوكيات باقي اللاعبين.

وأصبح نيمار هدفاً واضحاً لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد انتقال النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي منتصف الأسبوع الحالي مقابل 112 مليون يورو.



وبحسب صحيفة "دياريو غول" أن راموس يشعر بالقلق من انتقال نيمار إلى ريال مدريد، لأنه يعرف أولاً نمط حياته الصاخب وكذلك عشقه للسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، وأيضاً أنه سيحيط نفسه بعدد من أصدقائه وربما يتجه ريال مدريد إلى التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى روما الإيطالي وويليان لاعب تشيلسي اللندني اللذين يعتبران من أقرب أصدقاء نيمار في المنتخب البرازيلي، كما أن اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور سيلتحق بالفريق هذا الصيف بعدما قضى فترة معاراً إلى فلامنغو في موطنه.

ويلعب البرازيليان مارسيلو وكاسيميرو في صفوف ريال مدريد وهما الوحيدان من بلاد السامبا اللذين يرتديان القميص الأبيض حالياً.

ويعرف نيمار بعشقه للحفلات الصاخبة وإحاطته لنفسه بالأصدقاء داخل وخارج الملعب، مثلما كان يفعل خلال فترة تواجده ببرشلونة، وحينها كان يتخلف عن بعض المباريات لأنه يريد حضور حفلة عيد ميلاد شقيقته رافائيلا، كما أنه جلب أصدقاءه من البرازيل ليعيشوا بالقرب منه.



وسبق أن واجه ريال مدريد مشكلة كبيرة قبل 12 عاماً عندما تواجد البرازيليون روبرتو كارلوس والظاهرة رونالدو وروبينيو وجوليو بابتيستا وسيسينهو في صفوف الفريق، وأحدثوا بعضاً من الفوضى أدت إلى أن يقصي المدرب الإيطالي المهاجم الشهير رونالدو من تدريبات الفريق الجماعية ويبيعه مباشرة إلى ميلان الإيطالي، أما روبرتو كارلوس فقد اعتزل بعد ذلك الموسم مباشرة.



ومن الأسباب التي تثير قلق راموس، المبلغ الضخم الذي سيدفعه بيريز لباريس سان جيرمان والذي قد يتجاوز 300 مليون يورو، بالإضافة إلى الراتب المرتفع المتوقع أن يحصل عليه نيمار، وهو ما قد يثير غضب بعض اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد على غرار ما حدث مع لاعبي باريس سان جيرمان عندما انتقل اللاعب البرازيلي إلى صفوف ناديهم الصيف الماضي.