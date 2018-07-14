المشاغب ريبيتش.. مصدر طاقة الهجوم الكرواتي

ستسلط كل الأضواء تقريبا على لوكا مودريتش من منتخب كرواتيا لمعرفة إن كانت تمريراته التي تخترق الدفاعات ستجدي نفعا أمام فرنسا لكن يوجد لاعب آخر ادخر أفضل ما لديه لإظهاره في الحدث الكبير وهو أنتي ريبيتش مولد الطاقة بالفريق الكرواتي.



وفي أكبر فرصة لدخول التاريخ رغم اعتبارها الطرف الأقل فرصا في احراز اللقب لأول مرة ستحتاج كرواتيا لأن يكون أبرز لاعبيها في قمة مستواهم.



وكان مودريتش محوريا خلال مسيرة كرواتيا الجيدة في روسيا كما برهن إيفان بريشيتش وماريو مانزوكيتش على قدرتهما على تحويل دفة مباريات وحسمها، لكن ريبيتش يبدو سلاحا مستترا وقد يتسبب في مشاكل لفرنسا كما فعل أمام بايرن ميونيخ قبل شهرين.



ولم تكن مسيرة ريبيتش مفروشة بالورود بل عانى بسبب مشاكل انضباطية والابتعاد عن اللعب خلال فترات إعارة منذ ترك بلاده لينتقل إلى فيورنتينا في 2013، لكنه يجذب الآن اهتمام أندية كبيرة بالدوري الانجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وليفربول كما ذكرت وسائل اعلام بريطانية بفضل مستواه في كأس العالم الذي جمّل سمعته.



وترك ريبيتش بصمات بالفعل في المواعيد الكبرى فبعد أن سجل هدفا خلال خسارة فريقه إينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس المانيا أمام بروسيا دورتموند العام الماضي عاد ليسجل هدفين في نهائي نفس البطولة أمام بايرن ميونيخ بطل الدوري ليقود اينتراخت لأول لقب خلال 30 عاما.



وبعد شهر واحد افتتح ريبيتش التسجيل أمام الأرجنتين بدقة هائلة في انتصار رائع لكرواتيا في كأس العالم.



ولم يضف هدفا جديدا حتى الآن لكنه بجانب بريشيتش يفتح اللعب بشكل رائع على الأطراف وبفضل طاقته التي لا تنخفض تسبب في مشاكل للعديد من المدافعين في نهائيات روسيا.

ويبدو مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش من أشد المعجبين بلاعبه البالغ عمره 24 عاما حيث ارتدى قميصا يحمل اسم ريبيتش في مؤتمر صحفي بعد الفوز على انجلترا في الدور قبل النهائي حين أرهق آشلي يونغ الظهير الانجليزي.



وقال نيكو كوفاتش عندما كان مدربا لإينتراخت العام الماضي بعد الفوز 2-0 على غريمه دارمشتاد: عندما انضم ريبيتش إلينا في الصيف فرح عدد قليل من الأشخاص لكن يمكنكم الآن رؤية قدراته.



وسيكون ريبيتش ضمن العديد من المهاجمين المطالبين بالتألق أمام فرنسا يوم الأحد لكن بعد إبداعه أمام بايرن فهو يدرك جيدا ما يتوجب فعله في مباراة نهائية.