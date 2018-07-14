الممثل ويل سميث: نيمار أثار إعجابي

أعلن الممثل الأميركي الشهير ويل سميث مساندته للبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي واجه سهام النقد كثيراً خلال كأس العالم الحالية بسبب "التمثيل" وادعاء الإصابة.

وكشفت إحصائية صدرت قبل ربع نهائي كأس العالم أن اللاعب الأغلى في العالم أمضى 14 دقيقة من أصل 360 لعبها في 4 مباريات مستلقياً على الأرض ومدعياً الإصابة، ما أثار عاصفة انتقادات كبيرة تجاه اللاعب البرازيلي الأشهر حالياً.



وقال ويل سميث الحائز على عدة جوائز سينمائية خلال مشواره الطويل في مؤتمر صحافي لتقديم أغنيته الجديدة عن نهائي كأس العالم: أعتقد أن نيمار كان رائعاً في جميع المباريات التي لعبها.. شخصياً أنا معجب به.

وظهر نيمار بشكل باهت في المونديال الحالي، واعتبره البعض أكبر الخاسرين، بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة العام الماضي مقابل 222 مليون يورو للخروج مما أسماه "عباءة" ميسي، لكنه فشل في دوري الأبطال مع الفريق الفرنسي عندما خسر ذهاباً وإيابا أمام ريال مدريد الإسباني.



وعندما شارك نيمار مع البرازيل في كأس العالم، كان اللاعب الأغلى في العالم دون توقعات مدربه تيتي والشعب البرازيلي، بعدما سجل هدفين في مرمى كوستاريكا والمكسيك، وعجز عن تقديم شيء في مباراة بلجيكا التي شهدت نهاية مشوار "السامبا" في كأس العالم وانتهاء حلم الحصول على اللقب العالمي السادس بعد غياب 16 عاماً.

ووجه عدد من اللاعبين الكبار انتقاداتهم لنيمار أمثال الهولندي الشهير ماركو فان باستن الذي قال: إذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية فهذا لن يساعدك، يجب أن يفهم نيمار هذا الأمر، كما اعتبر مدرب المكسيك خوان أوسوريو أن حكم مباراة المنتخبين في ثمن النهائي جامل نيمار كثيراً.