بعد 10 أعوام.. روسيا تفك ارتباط الثنائي بالكرة الذهبية

ستكون بطولة كأس العالم الحالية في روسيا، سبباً في فك ارتباط البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد علاقة دامت 10 أعوام.

ومنذ السماح بفوز اللاعبين غير الأوروبيين بجائزة "بالون دور" في عام 1995، حقق 3 من لاعبي المنتخبات الفائزة بكأس العالم جائزة بالون دور، وهم الفرنسي زين الدين زيدان في عام 1998 والبرازيلي رونالدو بعام 2002 والإيطالي فابيو كانافارو بعد تحقيق مونديال 2006.

أما قبل السماح لغير الأوروبيين بالترشيح للجائزة، كان قد جمع الإنجليزي بوبي تشارلتون في عام 1966، والإيطالي باولو روسي في 1982، والألماني لوثر ماتيوس بين الفوز بكأس العالم وجائزة بالون دور.

وقلل خروج ميسي ورونالدو المبكر من المونديال، حظوظهم بالفوز بجائزة أفضل لاعب بشكل كبير، رغم ظهورهما المتوهّج بين الفينة والأخرى في المونديال، كثلاثية البرتغالي في شباك إسبانيا وهدف ميسي في مرمى نيجيريا، إلا أن تألق الفرنسيان أنطوان غريزمان وكيليان مبابي بالوصول مع منتخبهما إلى النهائي، ووصول الكرواتي لوكا مودريتش بمنتخبه إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بتاريخ البلاد يرشحهم للفوز بالبالون دور وانتزاعها رسمياً من الثنائي الأسطوري بعد مرور 10 أعوام تقاسما فيها الجائزة بالتساوي.

ويعتبر الثلاثي أبرز المرشحين للجائزة، لأنهم حققوا مع أنديتهم بطولات كبيرة وواصلوا التألق حتى المونديال، فمهاجم أتليتكو مدريد، سجل في في جميع الأدوار الإقصائية من بطولة "يوروبا ليغ" وصولاً إلى النهائي ليحقق اللقب الأوروبي، ويحجز مقعداً لناديه في نهائي السوبر الأوروبي أمام جاره اللدود ريال مدريد، كما سجل 3 أهداف في المونديال وصنع 2، أما مواطنه اليافع فحقق 3 ألقاب محلية مع ناديه، وأحرز 3 أهداف في موندياله الأول، جاء 2 منها في شباك الأرجنتين تحت أنظار ميسي.

ويعد مودريتش المرشح الأبرز، لتحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة ناديه ريال مدريد، ولقيادته منتخبه "المغمور" في كؤوس العالم، بعد أن سجل هدفين وصنع واحداً، إلى نهائي أكبر البطولات على بعد خطوة من نقش نجمة كأس العالم الأولى على شعار كرواتيا.

وكان البرازيلي نيمار قريباً من دخول قائمة المرشحين بحسب المتابعين، إلا أن ظهوره الباهت مع منتخبه، وتألق زملائه بشكل واضح ربما يحول دون ذلك.