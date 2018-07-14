تجار التجزئة وملاك الفنادق أكبر الرابحين من المونديال

أسرت كأس العالم لكرة القدم قلوب الروس بأكملهم لمدة شهر وبدت بمثابة هدية من السماء لصناعة الجعة والخدمات الفندقية بينما حدت من الإنفاق على بعض البنود المكلفة للغاية وقللت التداول في الأسواق المالية.

وإلى جانب السلع المعتادة لجماهير كرة القدم وهي الجعة والمقرمشات، زادت البطولة وبشكل كبير من الطلب على القروض والأجهزة الإلكترونية وتحديدا شاشات التلفزيون والهواتف الذكية.

وفي غضون ذلك، سيرحب تجار السيارات الروس بنهاية البطولة يوم الأحد عقب تراجع المبيعات الشهر الماضي، وهون الاقتصاديون من التأثير المباشر لكأس العالم وتوقعوا أن يكون هامشيا ولا يمتد لكافة القطاعات بنفس المستوى.

وجذبت البطولة، التي انطلقت في 14 يونيو وستنتهي بلقاء فرنسا أمام كرواتيا في النهائي الأحد، أكثر من 700 ألف مشجع أجنبي قدموا إلى روسيا واكتظت بهم شوارع 11 مدينة مستضيفة جنبا إلى جنب مع السكان المحليين.

وشهدت موسكو زيادة بنسبة 60 في المئة في السياحة الأجنبية وهو ما يدفع العدد الإجمالي لزائري العاصمة الروسية خلال كأس العالم إلى ثلاثة ملايين وفقا لما قاله نيكولاي جولييف رئيس هيئة السياحة والرياضة في موسكو.

وداخل الاستادات، كان المشجعون الروس هم الذين ينفقون بشكل أساسي وذكرت شركة فيزا أن الروس أنفقوا 12 مليون دولار في أول أربعة أسابيع من البطولة.



وذكرت شركة كافيكو، وهي شركة إقراض عن طريق الإنترنت، أن عدد زبائنها ارتفع لأكثر من الربع خلال الشهر الماضي مع حصول الناس على قروض لشراء تذاكر رحلات إلى المدن المستضيفة لكأس العالم.

وأضاف كافيكو أن هناك زيادة في الطلب على القروض لشراء أجهزة لمتابعة المباريات، وزادت مبيعات أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية بواقع 20 في المئة في فترة مايو/يونيو الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لما ذكرته مجموعة أم.فيديو-الدورادو الروسية في مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية.