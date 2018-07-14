جورجينيو يتجاهل سيتي ويلحق بمدربه إلى تشيلسي

لم تمض ساعات معدودة على الإعلان الرسمي عن تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، حتى أجرى النادي اللندني أول صفقاته للموسم الجديد بضم جورجينيو لاعب وسط نابولي الإيطالي من أصل برازيلي.

وكشف تشيلسي في موقعه الرسمي أن جورجينيو لحق بماوريسيو ساري من نابولي إلى تشيلسي وأصبح بذلك أول تعاقد لنا لهذا الصيف، كاشفا بأن لاعب الوسط البالغ 26 عاما وقع عقدا يمتد لخمسة أعوام وسيرتدي القميص رقم 5.

وكان جورجينيو قريب من الانتقال إلى مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا منذ نهاية الموسم الماضي لكنه اختار اللحاق بمدربه ساري في النادي اللندني.

ولعب جورجينيو تحت إشراف ساري من 2015 حتى الموسم المنصرم وكان من الركائز الأساسية التي ساهمت بقيادة النادي الجنوبي إلى وصافة الدوري مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبعد أن حمل قميصه الجديد بصحبة ساري، قال جورجينيو : أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في تشيلسي. ليس من السهل أن تصبح جزءا من هذا النادي الكبير، وبالتالي أنا سعيد جدا جدا. أنا متحمس للعب في دوري قوي إلى هذه الدرجة، لفريق يقدم كل شيء من أجل اللعب والفوز.

وولد جورجينيو في البرازيل لكنه انتقل منذ الصغر إلى إيطاليا حيث ينحدر جداه، وبدأ مشواره الكروي مع فيرونا الذي لعب في فرقه العمرية من 2007 حتى 2010 قبل أن تتم ترقيته الى الفريق الأول الذي دافع عن ألوانه حتى 2014 تخللها فترة اعارة لسامبونيفاتشيزيقبل الالتحاق بنابولي عام 2014.

وتوج جورجينيو الذي خاض 8 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي منذ 2016، بلقب كأس ايطاليا والكأس السوبر مع نابولي عام 2014.