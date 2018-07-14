ما مدى تأثير فوز منتخب كرواتيا اقتصادياً على البلاد؟

رصد قسم الجيوفيزياء في كلية العلوم الطبيعية والرياضية هزة أرضية في زغرب، وكان ذلك بالتزامن مع تسجيل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدفه الحاسم في مباراة إنجلترا.

وتحولت الهزة الكرواتية إلى احتفالات وطنية في البلد المتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه. وساهمت مشاركة رفاق موديرتش في مراحل متقدمة من المونديال، قبل الوصول إلى النهائي في انتعاش اقتصاد البلاد، مع شراء كميات قياسية من المشروبات والوجبات الخفيفة، إلى جانب أجهزة التلفاز.

وقالت سلسلة متاجر كونزوم الأكبر في كرواتيا إن مبيعاتها من الوجبات الخفيفة ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بمبيعاتها قبل عام من الآن . ويبدو أن الكثير من الكروات لم تسمح لهم الظروف بالسفر إلى روسيا، أو ربما لم يجدوا تذاكر لحضور المباراة النهائية، إذ ذهب البعض لشراء تلفزيونات جديدة، وفقا لمتاجر أجهزة كهربائية كرواتية، وقالت هذه المحلات إن مبيعاتها زادت بنسبة 400% خلال كأس العالم.

وبالأرقام، ساهمت المبيعات الكرواتية في فترة المونديال في إنفاق أكثر من 12 مليار كونا أي حوالي ملياري دولار أميركي، أنفقت عن طريق المواطنين الكروات والسياح الأجانب منذ منتصف يونيو الماضي، وفقا لبيانات إدارة الضرائب في البلاد.

واقتربت المبيعات خلال 3 أسابيع من الرقم القياسي للإنفاق البالغ حوالي 13 مليار كونا، والذي سجل سابقا خلال الاحتفالات بعطلة عيد الميلاد ديسمبر من عام 2012.

وحضر وزراء الحكومة الكرواتية، جلستهم وهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني في وقت سابق.