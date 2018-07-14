نهائي المونديال يشهد هيمنة للدوري الإسباني

بعد أن سيطر اللاعبون ذو الأصول الإفريقية على مباريات الدور نصف النهائي في المونديال الروسي، هاهي فرق الليغا الإسبانية تضع بصمتها على المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا والتي سيحتضنها ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

فريق العاصمة الإسبانية مدريد ممثل في النهائي بثلاثة لاعبين فرنسي وكرواتيين، وهم صانع اللعب لوكا مودريتش وزميله في وسط الميدان ماتيو كوفاسيتش ويحضر في الجهة المقابلة المدافع رافائيل فاران.

الغريم التقليدي برشلونة يسجل حضوره هو الآخر في المشهد الختامي بثلاثة لاعبين، يتقدمهم الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسيين صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي. القطب الثاني للعاصمة مدريد نادي أتليتكو أو الروخي بلانكوس وعلى غرار جاره الريال يسجل حضوره بالكرواتي فرساليكو والثلاثي الفرنسي غريزمان وهيرنانديز والوافد الجديد ليمار.

وخارج الليغا الإسبانية وتحديدا في إيطاليا سيعرف يوفنتوس الإيطالي مشاركة لاعبين الكرواتي ماندزوكيتش والفرنسي ماتويدي، أما نادي الإمارة الفرنسية موناكو فيبرز حارسه سوباسيتش في النهائي إضافة للفرنسي غبريل سيدبي.

فوز كرواتيا أو فرنسا بالكأس الذهبية سيجعل كل هذه الأندية تحظى بشرف نيل اللقب العالمي وسط تواجد كل هذه الأسماء اللامعة في صفوفها.