هازارد يلمح إلى اقترابه من الرحيل عن تشيلسي

ألمح قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم إيدين هازارد يوم السبت إلى احتمال رحيله في الموسم المقبل عن ناديه تشلسي الإنجليزي، مؤكدا أنه "حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف"، وذلك في ظل تقارير صحافية عن اهتمام متزايد من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

وبعد فوز منتخب بلاده على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم في روسيا، قال هازارد الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده: بعد 6 أعوام رائعة في تشلسي، ربما حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف، ويمكنني أن أقرر إذا ما كنت أريد البقاء أو الرحيل، إلا أن القرار النهائي يعود إلى تشيلسي، إذا ما كانوا يريدون أن يسمحوا لي بالرحيل. تعرفون وجهتي المفضلة.

وسبق لهازارد، 27 عاما، أن قال في تصريحات في يونيو 2017، إنه مستعد "للاستماع" إلى ريال مدريد في حال تقدم أبطال أوروبا بعرض لضمه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد يبقى مع تشيلسي "لأعوام".

وأحرز هازارد لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي مرتين في 2015 و2017، منذ انضمامه إلى صفوفه قبل ستة أعوام قادما من نادي ليل الفرنسي.

وأشارت تقارير صحافية عدة في الفترة الماضية، إلى أن الريال يرغب في التعاقد مع النجم البلجيكي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس الإيطالي.