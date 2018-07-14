"فيفا" يؤكد عدم معاقبة مدافع كرواتيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم السبت أن بإمكان دوماغوي فيدا مدافع المنتخب الكرواتي أن يخوض المباراة النهائية ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا أمام المنتخب الفرنسي بدون أية عقوبات بعد ثنائه على أوكرانيا في مقطع فيديو ثانٍ نشرع على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وجرى تحذير فيدا من قبل لقوله "المجد لأوكرانيا" في فيديو سابق نشره عبر الإنترنت عقب فوز كرواتيا على روسيا في دور الثمانية من البطولة.

وكرر هذا الشعار، بجانب آخرين، في مقطع الفيديو الثاني. ولكن بما أن التسجيل الثاني تم إعداده قبل الحكم الأول ضد فيدا، فلا يعتبر هذا انتهاكا آخر للقواعد، وفقا لما ذكره الفيفا حول استفسار وصل إليه.

وغرم الفيفا أوجنين فوكوييفيتش، أحد المسؤولين بالمنتخب الكرواتي، 15 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي، بعدما نشر الفيديو الأول.

وكان فوكوييفيتش، اللاعب الكرواتي الدولي السابق، محللا للأداء ولعب مع فيدا في دينامو كييف. واعتذر الثنائي بينما تم إعفاء فوكوييفيتش من مهامه من قبل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وتم إلغاء اعتماده.

واعتذر الاتحاد إلى روسيا والفيفا بسبب الفيديو الأول وقال فيدا، الذي ترك كييف في 2017، لبوابة "سبورتس.ار يو" الروسية، إن الفيديو لا علاقة له بالسياسة، ولكنه كان مزحة مع بعض الأشخاص.

وتواجه روسيا عقوبات دولية بشأن دور البلاد في صراع أوكرانيا. وتم فرض العقوبات لأول مرة في يوليو 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.