أياكس يرفض انتقال الموهوب دي يونغ.. وبرشلونة يحاول

تعقدت صفقة انتقال فرانكي دي يونغ لاعب الوسط الهولندي الشاب في أياكس أمستردام إلى صفوف برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني في كرة القدم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الشهيرة.

فبعد تصريح اللاعب عقب مباراة ودية ضد أندرلخت البلجيكي الجمعة قال فيه " أعتقد أنني سأرتدي قميص أياكس الموسم المقبل، أشارت ماركا إلى أن الأمور تبدو معقدة... لكن العملاق الكاتالوني لم يفقد الامل بالتعاقد مع اللاعب، فيما يبدو أن الموضوع المالي العائق الأساسي لاستقدام اللاعب البالغ 21 عاما.

وأضافت الصحيفة أن فريق المدرب ارنستو فالفيردي يرغب تدعيم وسطه بعد انتقاله نجمه المخضرم اندريس إنييستا إلى الدوري الياباني، وهو يحاول أيضا ضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان المتمسك بخدماته قبل سنة على انتهاء عقده.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أن قيمة انتقال دي يونغ إلى برشلونة ستبلغ 50 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير أخرى أن برشلونة مستعد لضم دي يونغ وابقائه معارا مع أياكس قبل انتقاله نهائيا إلى ملعب " كامب نو" في 2019.

كما ذكرت سبورت أن عودة الهولندي دالي بليند من مانشستر يونايتد إلى أياكس قد تمهد لانتقال دي يونغ من فريق العاصمة.

وكان برشلونة أعلن هذا الأسبوع ضم لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو من غريميو لستة اعوام. وبعدها بيومين، تعاقد مع قلب دفاع أشبيلية الفرنسي كليمنت لانغليه لخمسة أعوام.