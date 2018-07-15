الرئيسة الحسناء تكفكف دموع ساحر كرواتيا

واصلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابر-كيتاروفيتش خطف الأضواء في المونديال الذي انتهى مساء الأحد، وأمسكت بصانع الألعاب الماهر لوكا مودريتش تكفكف دموعه عقب خسارة منتخبه أمام فرنسا 4-2 في نهائي مونديال 2018.

وظهرت كيتاروفيتش مجدداً بقميص منتخب بلادها عقب غيابها عن مباراة إنجلترا الماضية في نصف النهائي، وكانت تشجع وتؤاز بحماس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يطلق الأرجنتيني نيستور بيتانا حكم المباراة صافرة النهائية معلناً فوز الفرنسيين بلقبهم العالمي الثاني وانتهاء المغامرة المحترمة لكرواتيا.



وكان مودريتش، أفضل لاعب في البطولة، يمني النفس بالحصول على لقب كأس العالم ليصبح أول لاعب منذ كريتسيان كاريمبو الذي فاز باللقبين معاً بقميص ريال مدريد ومنتخب فرنسا قبل 20 عاماً، لكنه فشل في ذلك، ونال الأفضلية زميله في ريال مدريد رافائيل فاران نجم منتخب فرنسا.



والتقطت عدسات المصورين الرئيسة الحسناء كيتاروفيتش وهي تحتضن لوكا وتتحدث إليه وهو يغالب دموعه، قبل أن يتوجه إلى عدسات المصورين ممسكاً بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم.



ومن المؤكد أن النجم الكرواتي الماهر خاض المونديال الأخير له كلاعب، بعدما بلغ 32 عاماً.