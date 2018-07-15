تورينو تجهز احتفالاً خاصاً لاستقبال رونالدو

تستعد مدينة تورينو الإيطالية لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى يوفنتوس قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني، وشددت الشرطة الإيطالية من إجراءاتها الأمنية تحسبا لوصول رونالدو.

وطبع اتحاد رجال الأعمال خمسة آلاف إعلان تحمل شعار "مرحبا بك في تورينو" والتي يمكن للمشجعين حملها خلال استقبال النجم البرتغالي الذي يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس.

ولكن الوصول للنجم الذي يشتهر باسم "سي آر 7" قد يكون صعبا، لأن رونالدو سيحظى بإجراءات أمنية مشددة منذ اللحظات الأولى لوصوله بحسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت"، وافتتح نادي يوفنتوس غرفة كبيرة خصيصا للمؤتمر الصحافي لتقديم رونالدو.

وانتقل رونالدو (33 عاماً) الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو تدفع على مدار عامين ماليين، لمدة أربع سنوات حتى 2022.

وكان انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو هي أغلى صفقة في تاريخ الكرة حتى الآن ثم يأتي خلفه كيليان مبابي الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، ثم انتقال كوتينيو إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، وعثمان ديمبلي إلى برشلونة مقابل 140 مليون يورو، ورونالدو إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، ثم انتقال بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد في 2009 وفاز بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع النادي، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الفردية.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وفاز باللقب سبع مرات متتالية.

ولكن يوفنتوس يأمل في أن يقود رونالدو الفريق للتتويج بالبطولة الأوروبية، ليكون هذا هو العائد من هذه الصفقة التي كلفت النادي مبلغا ضخما لانتقاله بالإضافة إلى راتبه.

وخسر يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 أمام برشلونة، وبعدها بعامين أمام ريال مدريد، حيث سجل رونالدو هدفين.

وفي الموسم الماضي، كان الهدف القاتل الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء هو الذي أقصى يوفنتوس من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل يوفنتوس بوجود رونالدو مع الفريق أن يكمل الحلقة المفقودة لإضافة لقب البطولة الأوروبية إلى لقبيه السابقين في 1985 و1996.