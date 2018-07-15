رئيسة كرواتيا تعطي بوتين قميص منتخب بلادها

أعطت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابر-كيتاروفيتش، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قميص منتخب كرواتيا مطبوعا على ظهره اسم "بوتين" يوم الأحد قبل ساعات من مواجهة كرواتيا ضد فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في موسكو.

واجتاحت حمى كرة القدم كرواتيا بعدما شقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي يبلغ تعداد سكانها 4.2 مليون نسمة، طريقها إلى نهائي كأس العالم لأول مرة على حساب منافسين أقوى.

ودخلت غرابر-كيتاروفيتش نفسها أجواء المنافسات وسافرت إلى روسيا لمشاهدة المباريات وارتدت قميص المنتخب الوطني. وأطاحت كرواتيا بالمنتخب الروسي صاحب الأرض من دور الثمانية.

وفي اجتماع في الكرملين، هنأ بوتين رئيسة كرواتيا على أداء منتخب بلادها. وقال: أنا واثق أننا سنشاهد مباراة رائعة. وشكرت غرابر-كيتاروفيتش بوتين على ما قالت إنه تنظيم ناجح للبطولة.

وقدم بوتين باقة من الورود إلى رئيسة كرواتيا التي أعطته قميص منتخب كرواتيا.



