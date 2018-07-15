إقالة سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الأحد فسخ التعاقد مع المدرب خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بعد المشاركة الهزيلة للفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني بقيادة سامباولي ودع المونديال الروسي من الدور الثاني، دور الستة عشر، بالهزيمة 3 - 4 أمام نظيره الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن سامباولي سيحصل على مليون و400 الف يورو من اتحاد الكرة الأرجنتيني كتعويض، رغم وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 17 مليون يورو.



وتولى سامباولي (58 عاماً) تدريب الأرجنتين قبل 13 شهرا خلفا لإدغادو باوزا وقاد الفريق للصعود إلى مونديال روسيا. ولكن مسيرة التانغو في المونديال لم تسر على النحو المأمول حيث خرج الفريق من دور الستة عشر عبر الهزيمة على يد فرنسا 3 -4.



وانهالت الانتقادات على رأس سامباولي بعد هذا الخروج المفاجئ، حيث لم يفلح سامباولي بمشروعه في معاونة نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ظهر بمستوى باهت أقل من المعتاد في المونديال الروسي. كما أخفق المدرب الأرجنتيني أيضا في تكوين فريق مستقر يتمتع بهوية مميزة في طريقة اللعب.