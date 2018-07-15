فرنسا تحصل على 38 مليون دولار بعد نيل اللقب

حصل المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على 38 مليون دولار أميركي، وبفارق 10 ملايين دولار على منتخب كرواتيا الذي تغلب عليه 4-2 يوم الأحد ويخطف اللقب العالمي الثاني في تاريخه.



وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم 28 مليون دولار وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار ثلاثة ملايين دولار مقارنة بمونديال البرازيل 2014.



ونال منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار، مقارنة بـ22 مليون دولار حصل عليها منتخب هولندا، صاحب المركز الثالث في مونديال البرازيل، فيما حصل منتخب إنجلترا، صاحب المركز الرابع في المونديال الروسي على 22 مليون دولار بزيادة مليوني دولار عن النسخة الماضية للبطولة.



وحصل المشاركون في دور الثمانية على 16 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر. أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول فحصلت على ثمانية ملايين دولار.



وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 400 مليون دولار مقارنة بـ358 مليون دولار في مونديال البرازيل.