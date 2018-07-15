فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلة لكأس العالم 2018

المصدر: موسكو - د ب أ

توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأنهى المنتخب الفرنسي المغامرة الكرواتية، وألحق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ورفاقه هزيمة قاسية بالكتيبة الكرواتية على استاد "لوجنيكي" الشهير في العاصمة الروسية موسكو، ليتوج الديوك الزرقاء بلقبهم العالمي الثاني بعد عقدين من الفوز باللقب الأول في 1998 بفرنسا.

وحرم المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي من إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى، علما بأنها المرة الأولى التي يخوض فيها المنتخب الكرواتي نهائي المونديال.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي 2 / 1 بعد أداء مثير من الفريقين، علما بأن المنتخب الكرواتي كان الأكثر سيطرة على مجريات اللعب واستحواذا على الكرة.

ودفع المنتخب الكرواتي ثمن أخطاء لاعبيه داخل منطقة الجزاء، حيث جاء الهدف الأول للمنتخب الفرنسي من النيران الصديقة إثر ضربة حرة لعبها الفرنسي أنطوان غريزمان، وحاول المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إبعادها ولكنه حولها إلى داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 18.

وتعادل إيفان بيرسيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 28 لكن أنطوان غريزمان منح المنتخب الفرنسي التقدم في الدقيقة 38 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الشوط الثاني، أصبح الأداء سجالا بين الفريقين، وباغت المنتخب الفرنسي منافسه بهدفين متتاليين سجلهما بول بوغبا وكيليان مبابي في الدقيقتين 59 و65 ليكون الهدف الأول لبوغبا والرابع لمبابي في هذه البطولة.

ورد ماريو ماندزوكيتش بالهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 69 ليكون هدفه الثالث في المونديال الحالي.

وبدأت المباراة بمناوشات هجومية متتالية من المنتخب الكرواتي الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة في الدقائق الأولى.

وفي المقابل، لعب المنتخب الفرنسي معتمدا على الضغط القوي على لاعبي كرواتيا وإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الجزاء الفرنسية.

ولعب مودريتش ضربة ركنية في الدقيقة الثامنة أبعدها الدفاع الفرنسي مباشرة.

ووصلت الكرة من تمريرة طولية في الدقيقة 11 إلى إيفان بيرسيتش داخل منطقة الجزاء الفرنسية ولكنه لم يستطع السيطرة عليها لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

حاول لاعبو الوسط الفرنسي تخفيف الضغط على زملائهم في الدفاع من خلال بعض المحاولات الهجومية غير المجدية.

وشهدت الدقيقة 15 هجمة مرتدة سريعة لكرواتيا مرر منها بيرسيتش الكرة عرضية من الناحية اليمنى ولكنها ارتطمت بالدفاع وابتعدت عن منطقة الجزاء.

وفي أول ظهور للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في المباراة، حصل اللاعب على ضربة حرة خارج منطقة جزاء كرواتيا إثر عرقلة من مارسيلو بروزوفيتش.

ولعب غريزمان الضربة الحرة في اتجاه المرمى وحاول المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إبعاد الكرة لكنه حولها برأسه إلى داخل المرمى عن طريق الخطأ في زاوية صعبة للغاية على يمين الحارس دانيال سوباسيتش ليكون هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 18 من أول محاولة حقيقية له على المرمى الكرواتي.

وكثف المنتخب الكرواتي هجومه في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل والمنظم من المنتخب الفرنسي الذي اعتمد في هجومه على المرتدات السريعة مستغلا اندفاع كرواتيا في الهجوم.

ونال الفرنسي نجولو كانتي إنذارا في الدقيقة 27 لعرقة بيرسيتش من أجل إيقاف هجمة كرواتية سريعة وخطيرة.

واستغل المنتخب الكرواتي الضربة الحرة وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 28 عندما لعب مودريتش الضربة الحرة وتنقلت بين أكثر من لاعب كرواتي داخل منطقة الجزاء الفرنسية ثم هيأها دوماجوف فيدا إلى زميله بيرسيتش المتحفز على حدود منطقة الجزااء ليهيئها الأخير لنفسه ويسددها صاروخية في الزاوية الصعبة على يسار الحارس الفرنسي هوغو لوريس.

تبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية حتى شهدت الدقيقة 35 قمة الإثارة عندما لعب غريزمان ضربة ركنية شكلت خطورة واصطدمت الكرة بيد اللاعب بيرسيتش وخرجت إلى ركنية فيما اتجه لاعبو فرنسا للحكم مطالبين بضربة جزاء.

واستجاب الحكم لمطالب لاعبي فرنسا ولجأ للاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد (فار) حيث طلب منه حكام الفيديو مشاهدة اللعبة بنفسه ليطلق الحكم الأرجنتيني الصافرة بعدها معلنا عن احتساب ضربة جزاء لفرنسا.

وسدد غريزمان ضربة الجزاء في الدقيقة 38 على يمين الحارس سوباسيتش محرزا هدف التقدم للديوك.

وأثار الهدف حفيظة المنتخب الكرواتي الذي اندفع في الهجوم بحثا عن هدف التعادل وشكل خطورة فائقة في أكثر من كرة لكنه عانى من سوء الحظ كثيرا أمام المرمى الفرنسي لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي 2 / 1 رغم استحواذ المنتخب الكرواتي على الكرة بنسبة تتجاوز 60 بالمئة خلال هذا الشوط.

وبدأ المنتخب الكرواتي الشوط الثاني بمحاولات هجومية متتالية ولكن الفرصة الأولى في المباراة كانت تسديدة قوية من غريزمان من مسافة بعيدة في الدقيقة 47 ذهبت بين يدي الحارس سوباسيتش.

ورد المنتخب الكرواتي بهجمة سريعة تبادل فيها راكيتيتش الكرة مع ريبيتش الذي أنهى الهجمة بتسديدة قوية مباغتة أبعدها لوريس بأطراف أصابعه فوق العارضة.

وتعددت الفرص الكرواتية في الدقائق التالية ولكن الحظ واصل عناده للفريق.

وشهدت الدقيقة 53 نزول اثنين من المشجعين إلى أرض الملعب ولكن سرعان ما أخرجهما أفراد الأمن ليستأنف الحكم المباراة.

ودفع ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بلاعبه ستيفن نزونزي في الدقيقة 55 بدلا من كانتي.

وتبادل الفريقان الهجوم في الدقائق التالية قبل أن يترجم المنتخب الفرنسي إحدى هجماته إلى هدف الاطمئنان في الدقيقة 59 بتوقيع بول بوجبا.

واستغل كيليان مبابي الهجمة المرتدة السريعة وتلاعب بالدفاع الكرواتي ثم مرر الكرة داخل منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتتهيأ إلى زميله غريزمان الذي مررها بدوره لبوغبا المتحفز على حدود المنطقة حيث سدد الكرة قوية في اتجاه المرمى لترتطم بالدفاع وترتد إليه ليسددها مجددا بيسراه إلى داخل المرمى على يمين الحارس.

واستغل المنتخب الفرنسي حالة الارتباك في صفوف منافسه وسجل الهدف الرابع فيي الدقيقة 65 بتوقيع مبابي.

وجاء الهدف عندما تلاعب لوكاس هيرنانديز بلاعبي كرواتيا في الناحية اليسرى ثم مرر الكرة إلى مبابي المتحفز أمام قوس منطقة الجزاء ليسدد مبابي الكرة صاروخية حيث استقرت في المرمى على يمين سوباسيتش.

وتواصلت الإثارة في الدقائق التالية وسجل ماندزوكيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 69.

وجاء الهدف عندما أعاد الدفاع الكرة إلى لوريس الذي حاول مراوغة ماندزوكيتش أمام المرمى لكن الأخير ضغط عليه لتصطدم به الكرة وتتهادى إلى داخل المرمى.

وشهد الثلث ساعة الأخير من المباراة هجمات ومحاولات متبادلة من الفريقين وتغييرات من مدربيهما لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الديوك الفرنسية 4 / 2.