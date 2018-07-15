كلويفرت لـ"العربية": جيرو لا يعجبني وهذا رأيي في زلاتكو

كشف باتريك كلويفرت، مهاجم منتخب هولندا وبرشلونة وفالنسيا السابق، عن عدم إعجابه بنوعية المهاجمين ثقيلي الحركة مثل الفرنسي أوليفييه جيرو والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وقال مهاجم منتخب الطواحين السابق في مقابلة مع "العربية" حول مهاجمي فرنسا وكرواتيا: جيرو وماندزوكيتش يلعبان بأسلوب متشابه، وليس مفضلا بالنسبة إلي، وإن كان علي أن أختار أحد منهما فسأميل للكرواتي.

ولدى سؤاله عن التدريب في الخليج، بالنسبة لزلاتكو وغيره، قال كلويفرت: سيكون من غير الجدير بالاحترام أن أقول إن المدربين يأتون إلى الخليج في نهاية مسيرتهم التدريبية، وأعتقد أن المدرب هو من سيختار أين سيتجه ولا أرى أن التدريب في الخليج يقلل من قيمة المدرب، وقدم المدرب الكرواتي زلاتكو مونديالاً رائعاً، وقد سبق له التدريب في الخليج.

واختتم كلويفرت بأنه لن يرفض أي فرصة قادمة في كرة القدم: إن كانت هناك فرصة رياضية واضحة بالنسبة لي فأنا متقبل لأي مشروع واضح.